Scippa una donna in strada, la vittima resta ferita

E' stato arrestato dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Latina.

L'uomo, un 24enne straniero, è ritenuto responsabile di un furto con strappo consumato nella città di Aprilia. Vittima è una ragazza del luogo che, nel tentativo di recuperare la borsa che l'uomo le stava portando via, è rimasta ferita, procurandosi lesioni con 15 giorni di prognosi. Il 24enne dopo l'arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma in attesa di essere trasferito in carcere.