Ladro sorpreso a rubare infissi da una struttura comunale

Sorpreso dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato mentre rubava infissi in un ufficio comunale. E' quanto accaduto nella città di Aprilia, dove i carabinieri del Norm- sezione radiomobile hanno fermato un 42enne intento a commettere un furto.

L'uomo è stato infatti sorpreso mentre, con il suo fuoristrada stava portando via materiale e parti di infissi in alluminio in una struttura comunale sede di uffici amministrativi. Immediatamente bloccato, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissima di convalida previsto per la giornata di oggi, 12 febbraio. Il materiale rubato è stato interamente recuperato e restituito.