Botte e maltrattamenti alla compagna: un uomo fi 58 anni finisce agli arresti

Un arresto è scattato ad Aprilia per i reati di maltrattamenti in famiglie e lesioni personali. I carabinieri della stazione di Campoverde in collaborazione con i colleghi del Reparto territoriale di Aprilia hanno avviato un'attività investigativa in seguito a una denuncia di una donna, vittima di percosse da parte del suo convivente.

L'indagine dei militari dell'Arma ha consentito di accertare i fatti e di ricostruire diversi episodi di aggressioni e violenze, fisiche e psicologiche, avvenuti nell'abitazione della coppia ai danni della donna. In manette è finito dunque un 58enne di nazionalità serba, trasferito in carcere a Regina Coeli. L'arresto e le indagini rientrano in una strategia di contrasto dei reati di stalking e maltrattamenti disposta dalla Procura di Latina.