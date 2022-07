Maltrattamenti alla ex compagna, ma il 39enne ignora il divieto di avvicinamento

Era stato colpito da una misuta cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, ma non ha rispettato l'obbligo imposto dal provvedimento. Agli arresti è finito un uomo di 39 anni, di origine straniera ma residente nel comune di Aprilia.

Nell'ambito di una strategia di monitoraggio e ascolto finalizzata a prevenire i reati di violenza di genere, in particolare relativo al "codice rosso", i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno eseguito il nuovo provvedimento di arresto a carico del 39enne già sottoposto a procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia.Vittima dell'uomo è l'allora compagna e convivente, che aveva cercato di avvicinare nonostante il divieto imposto dall'autorità giudiziaria.