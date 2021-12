Aggressioni e maltrattamenti ripetuti nei confronti della moglie: arrestato dai carabinieri

Un arresto per maltrattamenti in famiglia ad Aprilia. I carabinieri del reparto territoriale, in seguito alle indagini coordinate dalla Procura di Latina, hanno tratto in arresto questa mattina un cittadino di nazionalità rumena, indagato per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Il provvedimento è scattato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal tribunale.

L'attività investigativa condotta dai militari ha consentito di far emergere gravi elementi di prova a carico dell'uomo e un'assoluta incapacità di autocontrollo. Il marito era stato infatti già colpito da un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento alla consorte per alcuni episodi di violenza e maltrattamento commessi da febbraio fino a novembre 2020. A questi sono però seguite altre aggressioni avvenute tra settembre e novembre scorsi. L'intervento dei carabinieri di Aprilia rientra dunque nell'ambito dell'attività di contrasto dei reati di genere finalizzati a garantire l'incolumità e la sicurezza delle vittime.