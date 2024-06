Due anni di maltrattamenti e persecuzioni alla ex: l'incubo finisce con l'arresto

Un nuovo caso di maltrattamenti e atti persecutori è stato scoperto dai carabinieri in provincia di Latina e ha reso necessaria l'immediata applicazione di una misura cautelare per mettere in sicurezza la vittima. L'ennesima storia di violenza contro le donne arriva da Aprilia,dalla frazione di Campoverde in particolare, dove i militari dell'Ar,a hanno arrestato un uomo di 34 anni.

L'arresto ai domiciliari è scattato in esecuzione di un'ordinanza del tribunale di Latina richiesta dalla procura. La vittima, ex compagna del 34enne, ha raccontato in sede di denuncia che da circa due anni, da luglio 2022, era costretta a subire i maltrattamenti dell'uomo e che per questo aveva deciso di interrompere la loro relazione. Ma non è servito. A maggio la denuncia alla stazione dell'Arma di Campoverde e ora la fine dell'incubo.