Maltrattamenti ripetuti nei confronti della madre: arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Latina un uomo di Aprilia, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Vittima la madre dell'arrestato.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Aprilia, coordinate dalla procura, hanno consentito di far emergere un'assoluta incapacità di autocontrollo che indotto ripetutamente l'uomo ad avere comportamenti aggressivi. Diversi episodi di aggressione in famiglia erano stati annunciati nel mese di novembre, con condotte episodiche ma abituali.

L'intervento di indagine dei carabinieri di Aprilia rientra nell'ambito delle attività di contrasto e prevenzione ai reati legati alla violenza di genere ai quali il comandante provinciale dell'Arma Lorenzo D'Aloia e il comandante del reparto territoriale di Aprilia Paolo Guida rivolgono una particolare attenzione.