Maltrattamenti in famiglia: violazioni del divieto di avvicinamento all'ex moglie, un 41enne finisce ai domiciliari

Era già stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento all'ex moglie. Ma i divieti erano stati ripetutamente violati. Così i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 41 anni, originario della provincia di Caerta, in esecuzione di un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dal tribunale di Latina.

I militari hanno notificato dunque un arresto in regime di domiciliari proprio a causa delle violazioni del divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia.