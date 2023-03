Picchia la moglie e la minaccia di morte anche davanti ai carabinieri: lei non lo denuncia

Ha picchiato violentemente la moglie e l’ha minacciata di morte spaventandola a tal punto che anche in presenza dei carabinieri nell’abitazione lei ha deciso di non denunciarlo e ha addirittura rifiutato le cure dei medici.

E’ accaduto giorno fa ad Aprilia dove i militari dell’Arma sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite familiare in atto e nella casa hanno trovato la donna con addosso i segni evidenti sia sul volto che sulle braccia delle percosse subìte mentre il marito, con precedenti specifici di maltrattamenti nei confronti della convivente, continuava a minacciarla se l’avesse denunciato. Minaccia che ha raggiunto il suo scopo visto che la vittima non ha voluto sporgere alcuna querela.

L’uomo è stato comunque arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.