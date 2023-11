Colpito senza pietà con una spranga e rapinato. E' quanto è accaduto nella giornata di domenica 12 novembre all'interno dell'ex sito industriale Freddindustria, ad Aprilia. Vittima del violento pestaggio è un cittadino indiano di 37 anni.

Contro di lui si è scagliato un tunisino a quanto pare per una richiesta di denaro. Il malcapitato è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Aprilia, dove si trova ancora ricoverato. I carabinieri del reparto territoriale, diretti dal tenente colonnello Paolo Guida, hanno invece rapidamente chiuso il cerchio e identificato il presunto autore dell'aggressione, arrestato per i reati di lesioni e rapina.

Questa mattina il presunto responsabile è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l'udienza di convalida. Lo straniero, assistito dall'avvocato Moreno Gullì, ha risposto alle domande del magistrato che a conclusione della camera di consiglio ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.