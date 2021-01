Truffa, lesioni e associazione a delinquere: deve scontare sette anni. Arrestato un uomo ad Aprilia

L'arresto eseguito dai poliziotti del commissariato di Cisterna. L'uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione per una condanna definitiva

Un arresto a carico di un noto pregiudicato del luogo è scattato ad Aprilia. Gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna, dopo una mirata attività investigativa, hanno rintracciato e catturato un uomo che, da alcune settimane, era stato raggiunto da una sentenza definitiva di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Roma.

Dovrà scontare poco più di sette anni di reclusione in carcere, per diversi precedenti per reati di truffa, lesioni, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazioni.