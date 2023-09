Blitz dei carabinieri: un arsenale e quattro chili di droga scoperti in un'abitazione

Un grosso quantitativo di droga e un arsenale sono stati scoperti in un'abitazione di Aprilia. Il blitz è scattato nell'ambito di un mirato servizio antidroga predisposto dal comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo D'Aloia e pianificato dal reparto territoriale di Aprilia diretto dal tenente colonnello Paolo Guida.

La sezione operativa dei carabinieri ha perquisito l'abitazione di un sospettato, un 40enne del posto, scoprendo armi e stupefacente nascosti in alcuni ambienti della casa e in altre pertinenze. I militari hanno scoperto in particolare sette pistole perfettamente funzionanti e complete di munizionamento, tutte risultate oggetto di furto, un silenziatore, centinaia di proiettili di diverso calibro, munizionamento da guerra calibro 7,62 Nato, due giubbotti antiproiettile.

Oltre alla grande quantità di armi e munizioni, l'uomo nascondeva in casa anche 3,6 chili di droga, tra cocaina e crack e un etto di hashish. Il 40enne è finito in manette.