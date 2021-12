Accusato di stalking alla ex compagna, è ai domiciliari ma continua a perseguitarla: finisce in carcere

Era già agli arresti domiciliari, ma da ieri è finito in carcere in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina Giuseppe Molfese. Si tratta di un uomo di Aprilia, M.A. le sue iniziali, indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

I carabinieri della stazione di Campoverde lo hanno arrestato e condotto in carcere. Nonostante infatti fosse già accusato di stalking alla ex fidanzata e si trovasse ai domiciliari, ha continuato a perseguitare la donna inviandole insistenti messaggi e telefonate. I militari del reparto territoriale di Aprilia hanno dunque chiesto e ottenuto un aggravamento della misura cautelare.