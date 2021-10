Ai domiciliari per rapina e spaccio, trasgredisce gli obblighi e finisce in carcere

I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 52enne, M.V. le sue iniziali, residente in città. :L'uomo, già detenuto da alcuni mesi ai domiciliari per rapina e spaccio di droga, ha ripetutamente violato gli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno infatti documentato allontanamenti dal domicilio e hanno dunque sottoposto l'uomo a un aggravamento della misura cautelare, trasferendlìolo in carcere.