Intimidazione di fuoco: incendiata la saracinesca di un locale

Attentato incendiario, nella notte di lunedì, ad Aprilia dove è stata data alle fiamme la saracinesca di un locale, una nota panineria che si trova in via delle Regioni. Utilizzando del liquido infiammabile ignoti hanno appiccato il fuoco danneggiando l'esterno e la serranda dell'esercizio commerciale, ma per fortuna senza provocare danni all'interno.

Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale. L'ipotesi più probabile è che si tratti infatti di un gesto doloso e dunque di un'intimidazione. Nella stessa nottata del resto è stata incendiata anche l'auto del titolare della panineria, che era stata lasciata parcheggiata davanti alla sua abitazione in tutt'altra zona rispetto a quella in cui si trova il locale commerciale.