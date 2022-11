Fermato dalla polstrada: era senza patente e guidava un'auto rubata

Nell'ambito delle attività di controllo e pattugliamento del territorio, gli agenti della polizia stradale di Aprilia hanno intercettato un'aubo rubata. Lungo la Sp Velletri-Nettuno hanno notato una Fiat 500 nera che viaggiava in direzione Nettuno con andamento brusco. I poliziotti, insospettiti, hanno proceduto al controllo della targa del veicolo e scoperto che corrispondeva a un'auto risultata rubata il 21 novembre scorso. Il furto era stato denunciato alla stazione dei carabinieri di Roma Eur.

Così gli operatori hanno fermato il veicolo e identificavano il conducente e all'interno dell'abitacolo hanno scoperto anche chiavi alterate e congegni per avviare i veicoli attraverso la centralina. L'uomo alla guida è stato dunque denunciato in stato di libertà alla procura di Velletri per i reati di ricettazione, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Il conducente era inoltre sprovvisto di patente di guida perché revocata dal prefetto di Roma nel 2015.

L'auto è stata recuperata dagli agenti della polstrada e restituita al legittimo proprietario.