Censimento permanente, avviso pubblico per la selezione di operatori esterni

Due avvisi pubblici per la selezione di operatori per le rilevazioni previste dal Censimento permanente della popolazione 2021 sono stati pubblicati dal Comune di Aprilia. Il primo dei bandi è rivolto al personale interno dell'amministrazione comunale, mentre il secondo è rivolto anche a cittadini che non lavorano negli uffici del Comune.

Entrambi gli avvisi puntano alla formazione di graduatorie di validità triennale, formate da persone idonee a ricoprire l'incarico di rilevatore per le operazioni del Censimento 2021, alla quale l'ufficio comunale di censimento (Ucc) attingerà in caso di necessità. I rilevatori dovranno partecipare alle riunioni di formazione, gestire quotidianamente il diario delle sezioni di censimento assegnate a ciascuno, provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie e assistere le famiglie nella compilazione degli stessi, coadiuvare i coordinatori dell'Ucc nella gestione dei centri comunali di raccolta.

Tra i requisiti richiesti per lo svolgimento di tali mansioni, il possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore oltre alla conoscenza dei principali strumenti informatici. Costituiranno titoli preferenziali, la laurea in scienze statistiche e l'esperienza acquisita come rilevatore o coordinatore in precedenti censimenti generali della popolazione e/o rilevazioni statistiche per conto dell'Istat.

Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere recapitate, utilizzando la modulistica presente sul sito del Comune, al servizio Demografico e Statistica in via dei Bersaglieri, 32 attraverso raccomandata o per mezzo di posta certificata all'indirizzo statistiche@pec.comune. aprilia.lt.it o ancora mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia entro e non oltre le ore 12:00 del 27 agosto 2021.