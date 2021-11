Territorio al setaccio: tre arresti. Sequestrato un chilo e mezzo di bulbi di papavero da oppio

Vasto servizio di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che da ieri e fino alla giornata di domani, 19 novembre, stanno presidiando tutte le zone periferiche del comune che nelle ultime settimane sono state colpite da furti e rapine. I militari, agli ordini del comandante del reparto territoriale Paolo Guida, hanno controllato in particolare le aree di Fossignano, la Cogna, Campo di carne e Campoverde, fino ai territori di Cisterna e Cori.

Il primo bilancio è di tre persone arrestate e due denunciate. In particolare i militari hanno arrestato un cittadino indiano di 37 anni, domiciliato a Cisterna, trovato in possesso di 1 kg e 600 grammi di bulbi di papavero da oppio essiccato. Lo stupefacente era suddiviso in 10 buste di cellophane. La cattura è scattata anche per una donna di 25 anni di origine rumena, residente ad Aprilia, perché, sottoposta ad un controllo, risultava colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Velletri: doveva infatti espiare la condanna a due anni, tre mesi e 13 giorni di reclusione per rapina e lesioni commessi a Colleferro nel 2017. L'ultimo arresto è quello invece di un ragazzo di 26 anni che ha cercato con la forza di entrare all'interno di un centro di prima accoglienza di Cori, dove erano stati ospitati la ex compagna e i due figli minori, vittime delle violenze dell'uomo.

Per reati legati agli stupefacenti sono stati invece denunciati un 25enne di nazionalità indiana e un connazionale di 31 anni, residente a Lanuvio, trovato in possesso di 215 grammi di bulbi di papavero.

Segnalate alla prefettura infine tre persone per possesso di quantitativi di droga per uso personale.