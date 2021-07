Aprilia, scoperti e sequestrati in un’abitazione quasi 30 chili di bulbi di papavero da oppio

Quasi 30 chili di bulbi di papavero da oppio sono stati sequestrati dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ad Aprilia. Il blitz dei militari in una casa nella città al nord della provincia pontina ha permesso di fare la scoperta dell’ingente quantitativo di droga.

In seguito al monitoraggio dell'ambiente degli assuntori di droghe, infatti, le fiamme gialle del Gruppo Pronto Impiego di Roma sono arrivati all'abitazione di Aprilia; nel corso degli accertamenti che sono stati effettuati all'interno, sono stati rinvenuti oltre 28 chili di "papaver somniferum". Per l’inquilino, un cittadino di nazionalità indiana, è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Un secondo sequestro è stato effettuato dai finanzieri di Roma nella zona di via della Magliana dove hanno fermato un furgone a bordo del quale, occultati tra prodotti etnici, vi erano decine di migliaia di bulbi della stessa specie, contenuti in pacchi da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di circa 77 chilogrammi. L'autista del mezzo è stato tratto in arresto.