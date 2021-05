Ritrovato dopo essere smarrito, il cane Birillo muore per le bastonate. Il racconto della padrona

Dalla gioia di averlo ritrovato dopo che si era smarrito al dolore per la sua morte: è stata raccontata dalla sua padrona la storia Birillo, il cane Labrador che non ce l'ha fatta ad Aprilia, morto a causa delle bastonate ricevute.

In un post pubblicato sulla pagina Facebook CdQ Fossignano la donna ha ripercorso quanto accaduto al suo cane. “Birillo, il nostro adorato Labrador che avevamo perso ieri in serata, e che avevamo ritrovato stanotte, è morto. È morto dalle bastonate ricevute selvaggiamente. Abbiamo tentato di salvarlo portandolo in ben due cliniche veterinarie ma ormai era dolorante e paralizzato a causa di una zampa rotta e della schiena spezzata dai colpi ricevuti, come ci hanno spiegato i veterinari analizzando le lastre”.

E il posto continua ancora. “Vi scrivo questo per avvertirvi di che razza di bestie infami esistono ancora in giro anche dalle nostre parti e che si macchiano di crimini così odiosi e atroci, contro esseri assolutamente docili ed indifesi. Ringrazio chi ci aveva segnalato l’avvistamento dei nostri cani e ha cercato di aiutarci. Se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a contattarci. È giusto per tutti che certi reati vengano denunciati alle autorità e non restino impuniti”.