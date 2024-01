Cani maltrattati e usati per combattimenti: ora sono tutti in salvo

Sono stati tolti ai padroni, affidati alle cure veterinarie e trasferiti in un canile i cani oggetto di maltrattamenti e probabilmente coinvolti in combattimenti clandestini. La storia era emersa nelle scorse settimane, quando i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno trovato in due abitazioni a Campoverde cinque pitbull e un pastore maremmano con cicatrici e ferite e lasciati vivere in condizioni di degrado, denunciando due uomini per maltrattamenti su animali e combattimenti clandestini.

Alcuni di loro però non erano ancora al sicuro perché rimasti in custodia agli stessi proprietari. Ora il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, mostrando le foto degli animali sui social, ha annunciato che la soluzione è arrivata e tutti gli animali sono ora in salvo e in un posto sicuro. "Negli ultimi giorni, dai giornali era emersa questa situazione che denunciava la sofferenza di alcuni cani, pare coinvolti in combattimenti clandestini - ha spiegato il primo cittadino - Sono particolarmente soddisfatto che il lavoro svolto dagli uffici del comune, dalla Asl veterinaria e dalla polizia locale di Aprilia abbia fatto sì che oggi questi cani siano al sicuro e possano godere delle attenzioni e delle cure che meritano, sperando che possa al più presto iniziare il percorso di rieducazione che li porterà ad essere adottati da qualcuno che possa dedicare loro l'amore di cui hanno bisogno".

