Soldi e cocaina, due giovani di Aprilia arrestati per spaccio di stupefacenti

Nella nottata tra venerdì e sabato i carabinieri di Aprilia nel corso un controllo stradale, hanno arrestato due giovani del posto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I ragazzi, uno di 22 anni, l’altro di 26, sono stati sottoposti a perquisizione sia personale che veicolare e sono stati trovati in possesso di 6 grammi di cocaina e 1380 euro in contanti, probabilmente frutto della vendita di droga. Per entrambi sono scattate le manette.