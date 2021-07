Chiusura dell'impianto Rida, ad Aprilia stop alla raccolta del secco residuo fino al 6 agosto

Anche il Comune di Aprilia comunica alla cittadinanza che a causa della chiusura dell’impianto Tmb di Rida Ambiente, dal 15 luglio al 6 agosto viene sospeso il servizio di raccolta domiciliare del secco residuo, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

L’azienda di via Val Camonica ha comunicato venerdì sera che intende procedere ad interventi di manutenzione sui propri impianti che comprometteranno la funzionalità del sito totalmente dal 15 luglio al 2 agosto e parzialmente dal 3 al 6 agosto. Il Comune dunque ricorda che rientrano tra i servizi sospesi fino al 6 agosto anche la raccolta di pannolini e pannoloni e quella dedicata agli utenti in isolamento domiciliare, a causa della positività al covid19, così come lo svuotamento dei cestini stradali. “Facciamo appello ai nostri cittadini per affrontare questa situazione emergenziale, dovuta ad un annuncio di certo inaspettato da parte dell’azienda che tuttora riceve la frazione residua di molti comuni della provincia di Latina e non solo – commenta il sindaco Antonio Terra – fortunatamente, la criticità è limitata alla frazione del secco residuo e la città di Aprilia è già un modello virtuoso per quel che riguarda la differenziazione dei rifiuti. Per questo, anche in considerazione della non deperibilità di questa tipologia di rifiuto, invitiamo tutti a non esporre i mastelli grigi ma a tenere il secco residuo in casa, fino al ripristino del servizio. Sono certo che Aprilia saprà mostrare ancora una volta la propria capacità di far fronte all’emergenza, riducendo ulteriormente la quantità di rifiuto non differenziato”.