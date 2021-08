Aprilia, nasconde cocaina e due carabine illegalmente detenute: arrestato dai carabinieri

Nascondeva alcuni grammi di droga e due carabine illegalmente detenute: per questo nella giornata di oggi, domenica 1 agosto, ad Aprilia è stato arrestato un uomo di 39 anni del posto. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile.

Tutto è partito da un controllo stradale che poi ha portato i militari ad eseguire le perquisizioni personale, veicolare e domiciliare che hanno permesso di rinvenire 6 grammi di cocaina e le due carabine rispettivamente calibro 4,5 e calibro 9.

Al termine degli accertamenti, quanto trovato è stato posto sotto sequestro, mentre il 39enne arrestato per detenzione illegale di armi, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione; al termine delle formalità di rito per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani.