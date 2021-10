Aprilia, trovato con in casa oltre mezzo etto di cocaina: 44enne arrestato

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Aprilia nell’ambito di un servizio antidroga. In casa del 44enne, infatti, i militari del Norm del locale reparto territoriale hanno rinvenuto oltre mezzo etto di cocaina.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, sabato 9 ottobre, nel corso di uno dei servizi dell’Arma finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, durante la perquisizione domiciliare condotta dai militari dell’Arma sono stati rinvenuti 57 grami di cocaina. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per lui sono stati disposti i domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida dell’arresto prevista per la giornata di domani.