Controlli antidroga, 38enne arrestato: aveva 20 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento

Un 38enne di Aprilia è stato arrestato nell’ambito di una serie di attività di controllo del territorio antidroga messe in campo dalla Guardia di Finanza. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di cocaina, quantitativo che corrisponde a circa un centinaio di dosi che, una volta immesse sul mercato locale, avrebbero fruttato circa 2.000 euro.

I militari delle Fiamme gialle di Aprilia hanno rinvenuto la sostanza stupefacente nel corso di una perquisizione domiciliare. L’elevato grado di purezza riscontrato tramite le analisi speditive, effettuate al momento, ha fatto ritenere che la sostanza fosse custodita per essere poi tagliata in modo da ottenere le dosi da destinare al minuto spaccio. Tale ipotesi è stata confermata quando, nel proseguire le ricerche, i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Sulla scorta degli elementi raccolti nel corso dell’intervento, i Finanzieri hanno proceduto al sequestro della cocaina e del materiale per il confezionamento, nonché all’arresto del trentottenne, già gravato da precedenti specifici quali la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.