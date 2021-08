Piantagione di marijuana scoperta da un elicottero della Finanza: denunciato il proprietario

La coltivazione è stata scovata nel corso di monitoraggi del territorio con i mezzi aerei delle Fiamme Gialle di Pratica di Mare. La zona era difficilmente localizzabile e raggiungibile via terra

Una vasta area agricola adibita a coltivazione di canapa indiana è stata scoperta ad Aprilia nell'ambito di specifici controlli del comando provinciale della Guardia di finanza di Latina e del reparto operativo aeronavale di Civitavecchia. I militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di piani di monitoraggio sorvolando le zone costiere e le acque territoriali fino a raggiungere le aree interne più impervie grazie alle innovazioni tecnologiche che caratterizzano i nuovi elicotteri in dotazione al Corpo.

Così i finanzieri della sezione aerea di Pratica di Mare e della tenenza di Aprilia hanno scovato in territorio apriliano una coltivazione di stupecenti su un'area rurale difficilmente raggiungibile via terra, nella disponibilità di un'azienda agricola riconducibile a soggetti già gravati da precedenti penali in materia di droga.

Dopo l'avvistamento, l'equipaggio di volo ha comunicato ai colleghi a terra le coordinate per raggiungere il punto esatto, fornendo dall'alto il supporto operativo per facilitare l'orientamento verso l'obiettivo ma soprattutto la fondamentale cornice di sicurezza. I militari della tenenza di Aprilia, giunti sul posto, hanno proceduto all'ispezione dei terreni e a una perquisizione locale, scoprendo 26 piante di marijuana alte mediamente circa 90 centimetri. Il terreno era servito da un rudimentale ma funzionante sistema di irrigazione e sono stati rinvenuti una serie di attrezzi da lavoro e altro materiale utile all'illecita coltivazione.

All'esito degli accertamenti le piante di canapa indiana sono state estirpate e sequestrate con tutto il materiale strumentale. Le operazioni sono terminate con la denuncia alla Procura della Repubblica di Latina del proprietario del fondo.