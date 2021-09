Carabinieri, il comandate Riccardo Barbera lascia Aprilia: il saluto del sindaco Terra

Dopo oltre quattro anni alla guida del Reparto Territoriale dei carabinieri di Aprilia, il colonnello Riccardo Barbera sta per lasciare la città per un altro prestigioso incarico in Abruzzo, più precisamente a Pescara dove sarà comandate provinciale.

Nella giornata di ieri il sindaco Antonio Terra ha voluto incontrare il colonnello Barbera per un saluto e per ringraziarlo dell’importante lavoro svolto al comando del Reparto Territoriale di Aprilia. “Oltre a ringraziarlo, a nome dell’intera Città, per la professionalità e l’impegno mostrato nel corso del suo incarico in Città - ha detto il sindaco Terra -, ho voluto augurargli un buon lavoro nel nuovo contesto territoriale, dove, son certo, saprà assicurare la massima dedizione e conseguire importanti risultati”.

Arrivato nel maggio del 2017 ad Aprilia il comandante Barbera, promosso colonnello nell’aprile scorso, ha condotto importanti operazioni nei confronti di sodalizi criminali del territorio.