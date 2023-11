Completata la bonifica di 103 ordigni bellici inesplosi ad Aprilia

È terminata nella giornata del 20 novembre l’attività degli artificieri dell’Esercito italiano impegnati nella bonifica complessa di 103 ordigni inesplosi, nel territorio di Aprilia, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Le operazioni di bonifica, articolate in due fasi, sono state eseguite dagli specialisti del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta, unità della Brigata Bersaglieri Garibaldi responsabile delle attività di bonifica da residuati bellici in tutta la provincia dell’agro pontino, sotto il coordinamento della Prefettura di Latina e in stretta collaborazione con tutti gli enti territoriali coinvolti.

In un primo periodo, dall’8 al 17 maggio 2023, gli specialisti dell’Esercito Italiano hanno bonificato in sicurezza 38 ordigni e successivamente, dallo scorso 16 ottobre ad oggi, gli ulteriori 65. "Attraverso l’impiego di assetti specialistici - si legge in una nota - l’Esercito Italiano conferma una salda e costante presenza sul territorio nazionale nelle attività volte a garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la tutela della sicurezza del cittadino".