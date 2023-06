Coltivava marijuana nella serra sotterranea, condannato a cinque anni di carcere

Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato ed è stato condannato a 5 anni di carcere il 28enne Stefano Tiozzo, finito in carcere il 7 dicembre dello scorso anno perché trovato in possesso di 850 piante di marijuana alte circa 2 metri coltivate in una serra sotterranea a cui si accedeva tramite una botola, 15 involucri contenenti 175 grammi di cocaina, altri 35 involucri di marijuana essiccata da 410 grammi ciascuno per un peso complessivo di 14 chili, ancora 215 di hashish e poi 125 di sostanza da taglio in polvere di colore bianco, 3 bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento. Nella stessa botola era inoltre stato rinvenuto anche un fucile marca Ruger AR 15, con matricola abrasa e completo di due caricatori contenenti complessivamente 48 cartucce calibro 5,56.

Il giovane questa mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di un’arma. La difesa ha chiesto ed ottenuto il processo con rito abbreviato e il pubblico ministero Antonio Sgarrella ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere, richiesta recepita completamente dal gup che ha conclusione della camera di consiglio ha condannato Tiozzo.

L’operazione che aveva condotto al sequestro degli oltre 14 chili di droga era scattata a Campoverde da parte dei carabinieri del reparto territoriale che si erano avvalsi del supporto del nucleo cinofili di Ponte Galeria.