Presa con un trolley con 11 chili di cocaina, condannata a sei anni

E’ stata condannata a sei anni di carcere la 58enne Mirella Clementini, arrestata a Aprilia a ottobre dello scorso anno perché trovata in possesso di oltre 11 chili di cocaina nascosti in un trolley. La donna, assistita dall’avvocato Fabrizio D’Amico, questa mattina è comparsa davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per essere giudicata con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Giuseppe Bontempo al termine della requisitoria ha chiesto una condanna a 9 anni ma il gup ha ridotto la pena a 6 anni respingendo la richiesta della difesa di revocare la misura degli arresti domiciliari.

La Clementini era stata oggetto di un controllo da parte degli uomini della Squadra mobile di Latina che la tenevano d’occhio già da tempo: la prima perquisizione effettuata nell’abitazione della donna ad Aprilia aveva dato esito negativo poi all’interno della cantina nei pressi della casa era stato rinvenuto un trolley contenente 10 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 11,130 chili di droga.

Nel corso dell’interrogatorio la 58enne non aveva fornito alcuna indicazione sulla provenienza dell’ingente quantità di sostanza stupefacente e oggi è arrivata la condanna.