Preso con 514 dosi di cocaina, condannato a sei anni di carcere

E’ stato condannato a sei anni di carcere e 30mila euro di multa per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Eddine Kammah Fakher, nato in Marocco e residente a Aprilia, il 5 agosto dello scorso anno era stato sorpreso dai carabinieri con 77 grammi di cocaina pura oltre a sostanze da taglio e materiale per il confezionamento della droga: la sostanza stupefacente, secondo i periti, corrispondeva a circa 514 dosi. Per lui era scattato l’arresto.

Questa mattina il 35enne è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario e il suo legale, l’avvocato Valentina Sartori, ha chiesto che fosse giudicato con il rito abbreviato per beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Il pubblico ministero Andrea D’Angeli al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a cinque anni di carcere ma il gip ha comminato una pena superiore, sei anni di carcere.