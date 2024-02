Ispezioni a tappeto: maxi multa da 50mila euro a un esercizio commerciale e attività sospesa

Nuovi controlli Alto impatto nel territorio di Aprilia per prevenire furti ed episodi di criminalità. L'operazione, condotta da questura, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, si è avvalsa anche del contributo del personale dei carabinieri forestali di Latina, del personale del Nas e del nucleo Ispettorato del lavoro.

Nel corso del servizio che si è svolto nella serata del 28 febbraio, sono state sottoposte a controllo cinque attività commerciali e i militari del nucleo Ispettorato del lavoro hanno denunciato in stato di libertà un cittadino indiano di 62 anni, titolare di uno degli esercizi ispezionati, per gravi violazioni in materia di tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori, che prevedono anche la sospensione dell’attività imprenditoriale. Contestate anche la mancanza della redazione del documento valutazione dei rischi, la mancata sorveglianza sanitaria e la formazione dei lavoratori. L'uomo è stato sanzionato per la somma complessiva di quasi 50mila euro, 49.711 per la precisione.

I carabinieri forestali hanno invece contestato a un cittadino indiano di 46 anni un illecito amministrativo, per aver commercializzato borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche di legge. In questo caso la sanzione è stata pari a 5mila euro. Il personale del Nucleo antisofisticazione e sanità ha inoltre sanzionato per 2mila euro un cittadino pakistano titolare di un'altra attività commerciale, per inottemperanza alle procedure di autocontrollo Haccp. In questa circostanza i militari hanno sequestrato prodotti ittici e di carne per un valore di 5mila euro.

I controlli hanno infine riguardato anche la circolazione stradale, che ha consentito ai carabinieri di identificare complessivamente 52 persone e di fermare 33 veicoli. La questura, che ha impeigato le pattuglie della polizia di Stato di Latina e di Cisterna e anche gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio, ha invece concentrato le attività di controllo nei quartieri centrali della città di Aprilia, con particolare attenzione rivolta alle aree di maggior degrado. I numerosi posti di controllo degli agenti hanno consentito di identificare 157 persone di cui 30 stranieri, risultati tutti regolari, e di fermare 27 veicoli. Anche la polizia ha effettuato verifiche amministrativie in otto esercizi commerciali della zona, che non hanno però fatto emergere irregolarità