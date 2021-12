Servizio straordinario di controllo del territorio: tre denunce e un arresto dei carabinieri

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri di Campoverde, Cisterna, Sermoneta e Cori insieme alle pattuglie dell'8° Reggimento Lazio. Il bilancio è di 114 veicoli fermati e 149 persone identificate. Quattro sono state poi le perquisizioni effettuate di cui una conclusa con la segnalazione alla prefettura per uso personale di cocaina. Tre infine le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, per complessivi 2.237 euro.

I carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia hanno arrestato ieri un uomo di 57 anni per tentato omicidio, per aver accoltellato un 60enne del luogo colpendolo con diversi fendenti.

Nell'ambito della stessa attività di monitoraggio del territorio finalizzata alla repressione e prevenzione dei reati predatori e relativi allo spaccio, i militari hanno inoltre denunciato un giovane di 19 anni trovato in possesso nell'auto di una mazza da baseball, un 41enne responsabile di furto ai danni dell'esercizio commerciale Conad e infine un 25enne per aver guidato l'auto con patente revocata.