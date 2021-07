Controlli antidroga e sulla movida notturna: il bilancio dei carabinieri

Controlli sulla movida notturna ad Aprilia da parte dei carabinieri del reparto territoriale insieme ai militari della compagnia di Terracina e di Latina. Nel corso del servizio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 19enne che, in seguito a una perquisizione personale. è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di 20 centimetri.

Durante i controlli è stato segnalato alla prefettura un 27enne scoperto con alcuni grammi di hashish. Sono stati controllati complessivamente 52 automezzi, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, identificate 153 persone, ispezionati 8 esercizi commerciali e identificati 11 soggetti. Sono state inoltre eseguite quattro perquisizioni personali e tre veicolari, elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.