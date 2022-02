Fine settimana di controlli a tappeto: 11 multe agli automobilisti, due denunce

Sono stati intensificati, nel corso del fine settimana appena passato, i servizi di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Latina e condotti anche dai militari del reparto territoriale di Aprilia.

Il monitoraggio ha riguardato sia il centro abitato di Aprilia sia le principali arterie stradali, con l'obiettivo di prevenire fenomeni criminali. Durante il servizio sono state controllate 143 persone e fermati 97 veicoli. Undici sono state le sanzioni contestate per violazioni al codice della strada, per un totale di 8.719 euro. Due invece le denunce in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari e per guida in stato di ebbrezza alcolica, tre le patenti di guida sequestrate, due le carte di circolazione ritirate, due le auto trovate senza copertura assicurativa. I carabinieri hanno inoltre rinvenuto due veicoli oggetto di furto restituendoli al legittimo proprietario.

Altre due le persone segnalate alla prefettura per possesso di alcune dosi di cocaina per uso personale.