Controlli a Campoverde, due persone denunciate per possesso di droga e munizioni

Proseguono le attività di controllo dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina i militari dell’Arma in collaborazione con i colleghi della Forestale della stazione di Cisterna e le unità cinofile del Nucleo di Roma Ponte Galeria hanno sottoposto a controllo due persone in località Campoverde. La perquisizione ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente – cocaina e marijuana – e proiettili calibro 40 e 7,65 detenuti illegalmente. I due trovati in possesso del materiale sono stati denunciati.