Coppia nascondeva in casa oltre un etto di droga tra crack, hashish e cocaina

Blitz dei carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale in un appartamento del centro di Aprilia. I militari, nel corso di un servizio antidroga condotto sul territorio hanno scoperto nell'abitazione oltre un etto di sostanze stupefacenti e denaro contante considerato provento dell'attività di spaccio.

L'operazione ha consentito ai militari dell'Arma di sottoporre a sequestro complessivamente 120 grammi di droga, tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Oltre allo stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento del narcotico, quaderni che riportavano appunti sull'attività di spaccio e la somma in contanti di mille euro.

Gli occupanti dell'appartamento, un uomo e una donna, sono stati arrestato per spaccio in concorso e posti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.