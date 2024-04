Blitz nell'allevamento: accertata la rimozione di amianto senza autorizzazione

Lavori edili senza titoli abusivi. E' quanto hanno scoperto i carabinierei del reparto territoriale di Aprilia nel corso di un sopralluogo, condotto insieme all'Ufficio tecnico del Comune, in un'azienda agricola di allevamento di suini. L'accertamento nasce da un esposto arrivato nei primi giorni del mese di aprile.

All'interno dell'azienda i militari hanno constatato la realizzazione di interventi di smantellamento della copertura in amianto di un capannone con sostituzione del tetto con altro materiale idoneo oltre alla realizzazione di un muro di conta in cemento armato con paletti di ferro e rete metallica a delimitazione della proprietà. Il muretto era realizzato già per 265 metri circa e in parte in fase di realizzazione per ulteriori 84 metri.

Per entrambe le opere realizzate è stata accertata la non conformità della documentazione autorizzativa rispetto alle opere realizzate e pertanto si è proceduto a

sottoporre a sequestro penale l’ultimo tratto di muro ancora in fase di realizzazione, nominando custode giudiziario lo stesso titolare dell’azienda. A quest'ultimo è stato contestato il reato di lavori edili in assegna di autorizzazione. Ingati, oltre al tutolare dell'allevamento, un cittadino di 51 anni, anche i rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori di smantellamento della copertura in eternit.