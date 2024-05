Tentano il furto in un bar: spaccano la vetrina ma vengono ripresi dalle telecamere

I carabinieri li hanno rintracciati a poca distanza da un bar dove, poco prima, avevano tentato di compiere un furto. Due ragazzi di 24 e 21 anni sono stati bloccati e denunciati dai militari del Nor- sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia.

In piena notte i due giovani hanno infranto il vetro del locale nel tentativo di entrare per commettere un furto. I militari li hanno però rintracciati nelle immadiate vicinanze e hanno poi appurato la loro responsabilità. Le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza, messe a disposizione dal gestore del bar ed acquisite e visionate questa mattina, hanno immortalato il gesto e consentito di identificare i responsabili, entrambi residenti ad Aprilia. Per tutti e due è ora scattata una denuncia a piede libero in concorso per tentato furto.