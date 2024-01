Cani usati per combattimenti clandestini, feriti e pieni di cicatrici: la denuncia

Cani maltrattati, lasciati vivere in pessime condizioni, maltrattati e usati per combattimenti clandestini. E' quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Aprilia. Il caso era stato segnalato dalle guardie zoofile della Regione Lazio e dai medici veterinari della Asl, che hanno appunto richiesto l'intervento dell'Arma. I militari hanno sottoposto a sequestro sei cani tenuti in condizioni incompatibili con il loro benessere. Cinque pitbull e un pastore maremmano presentavano cicatrici e ferite tipiche di animali costretti a combattere.

I due proprietari sono stati denunciati e ora Lndc Animal Protection sporge un'ulteriore denuncia con l’intenzione di seguire da vicino questa vicenda e intervenire nel procedimento penale costituendosi parte civile quando sarà il momento.

"Siamo ormai nel 2024 e ancora dobbiamo leggere di persone che usano i cani, soprattutto pitbull, per queste attività che ormai sono specificamente punite dalla legge da tantissimo tempo - commenta Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection - Attività che rovinano e segnano per sempre questi poveri animali, che nella maggior parte dei casi rimangono difficili da gestire per tutta la vita e per questo rischiano di finire i loro giorni nel box di un canile, essendo difficile se non impossibile farli adottare. I pitbull purtroppo si prestano perfettamente a questi scopi illeciti perché sono cani particolarmente sensibili e fedeli al proprio umano di riferimento, per il quale farebbero qualsiasi cosa. E queste persone senza scrupoli usano questa indole per il proprio tornaconto personale, sfruttando e mettendo in pericolo la vita di questi animali per fare soldi in maniera illegale. Mi auguro che questi poveri cani possano essere recuperati, superino i traumi che hanno dovuto subire e riescano a trovare un equilibrio che permetta loro di avere una nuova occasione e una nuova vita”.