Discarica abusiva su due terreni: scatta la denuncia per gestione illecita di rifiuti

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei militari del Reparto Territoriale dei carabinieri di Aprilia. Nelle giornate dell'8, 9 e 10 dicembre sono state controllate 151 persone, 100 veicoli e sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per un totale di 3.158 euro una patente di guida ritirata. Tre sono state le auto sequestrate per mancata copertura dell' assicurazione obbligatoria.

Un 37enne è stato inoltre denunciato all'autorità giudiziaria perché all'interno della sua auto i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un manganello telescopico.

Nell'ambito degli stessi servizi di controllo, condotti insieme al personale della stazione dei carabinieri forestali di Cisterna, sono state poste sotto sequestro preventivo due aree di 3.900 metri quadrati complessivi che erano state adibite alla gestione illecita di rifiuti di attività di carrozzeria e meccanica. Sui terreni i militari hanno trovato in particolare parti di motore, fusti di olio motore, pneumatici. L'amministratrice della società proprietaria dell'area interessata, una 63enne di Aprilia, è stata denunciata.