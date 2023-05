Fermato in auto e perquisito: aveva 37 chili di materiali pirotecnici non autorizzati

Aveva 37 in auto chili di materiale esplodente non autorizzato ed è stato sorpreso dai carabinieri e denunciato in stato di libertà. L'operazione dei militari del reparto territoriale di Aprilia, coordinata dal tenente colonnello Paolo Guida, è scattata in seguito alla segnalazione di un agente della polizia penitenziaria fuori servizio che, trovandosi nei pressi di via Apriliana sabato sera, ha notato uno scambio sospetto tra due uomini a bordo delle rispettive auto. Ha dunque avvertito i carabinieri del reparto territoriale e le pattuglie hanno poi fatto il resto.

Quando i militari hanno raggiunto il luogo indicato, uno dei due uomini si era già allontanato e hanno dunque fermato e perquisito l'auto del secondo. Nell'abitacolo hanno effettivamente scoperto qualcosa: ben 37 chili di materiale pirotecnico che l'uomo aveva evidentemente appena acquisito senza avere alcuna autorizzazione e nessun titolo. A suo carico è quindi scattata una denuncia a piede libero per possesso non autorizzato di materiale esplodente mentre la merce è stata sottoposta a sequestro.