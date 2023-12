Dà in escandescenze in un panificio, poi tenta di aggredire i carabinieri

Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse è stato denunciato in stato di libertà un cittadino di 62 anni residente in provincia di Roma, a Olevano Romano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del reparto territoriale l'uomo era entrato in un panificio di Aprilia e, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha cominciato a dare in escandescenze e a inveire contro i dipendenti dell'esercizio commerciale.

I presenti hanno dovuto richiedere l'intervento dei militari dell'Arma che, una volta sul posto, hanno cercato di procedere all'identificazione. L'uomo però, alla vista degli uomini in divisa, ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo e ha rifiutato di fornire le sue generalità cercando di aggredire i militari. Per lui alla fine è scattata una denuncia.