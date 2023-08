Blatte e topi, parte un nuovo intervento straordinario di disinfestazione in città

Parte ad Aprilia un intervento straordinario di disinfestazione per contrastare l’anomalo proliferare di topi e blatte in città. A partire da domani lunedì 28 agosto così come disposto dall’amministrazione comunale verranno attuati sia in centro che nelle zone periferiche interventi di derattizzazione e deblattizzazione, sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai cittadini e dopo le verifiche effettuate dall’assessorato all’ambiente.

La ditta incaricata predisporrà lunedì 28 agosto e martedì 29 gli interventi nelle zone più centrali della città, mentre mercoledì 30 agosto toccherà alle zone esterne. Le operazioni interesseranno esclusivamente i pozzetti delle vie, senza irrorare in aria alcun prodotto. L’amministrazione è già al lavoro nell’intento di adottare nei prossimi mesi soluzioni alternative ed ecosostenibili. Come nel caso delle zanzare, azioni preventive e l’adozione di rimedi naturali possono servire a limitare l’impiego di prodotti che hanno dimostrato un’efficacia limitata nel tempo.

“Ci siano trovati di fronte all'esigenza di tamponare una situazione che è in corso già da alcuni mesi – sottolinea l’assessore all’ambiente Vittorio Marchitti – ma è chiaro che non si tratta della soluzione ottimale. E’ nostra intenzione per l’anno venturo, agire per tempo, programmando interventi preventivi mirati. Il primo passaggio riguarderà una campagna di sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della prevenzione. A questo faranno seguito azioni mirate per risolvere il problema a monte, attraverso l’impiego di metodi meno invasivi, come ad esempio prodotti antilarvali. Trattamenti che assicurano un minore impatto ambientale e una maggiore efficacia se utilizzati a partire dai mesi primaverili”.