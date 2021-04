Tragedia ad Aprilia: una donna trovata morta in casa. Nell'abitazione scoppia un incendio

Secondo le prime informazioni raccolte la signora sarebbe morta per un malore. A scoprire il corpo i vigili del fuoco chiamati per domare il rogo

Dramma ad Aprilia, in via Inghilterra, dove una donna è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, all'interno del suo appartamento. A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per la segnalazione di un incendio nella stessa abitazione. Una volta entrati hanno rinvenuto il corpo senza vita della signora.

L'ipotesi è che la donna sia morta a causa di un malore e che in casa sia divampato poi un incendio, ma la dinamica dei fatti resta ancora da ricostruire. In casa, secondo quanto si apprende, è stato ritrovato un mozzicone di una sigaretta che si sospetta possa aver causato il rogo.