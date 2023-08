Tenta di gettarsi sotto il treno, donna salvata da passanti e carabinieri

Aveva raggiunto la stazione ferroviaria di Aprilia con il proposito di togliersi la vita, ma passanti e carabinieri sono riusciti a metterla in salvo. Protagonista una giovane donna che si è diretta al banchina del binario proprio nel momento in cui veniva annunciato il passaggio di un treno in transito. Qualcuno però si accorto di quello che stava per accadere ed è intervenuto con prontezza prendendo per un braccio la ragazza.

Poco dopo sono stati allertati anche i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, ai quali la donna ha ammesso le sue intenzioni. Con una lunga azione di persuazione i militari l'hanno fatta desistere dal suo intento mettendola al sicuro, per poi affidarla ai soccorritori del 118.