Droga, trovato un altro deposito con 800 grammi di hashish

Nuovo sequestro di droga ad Aprilia. A scovare quello che sembra essere un deposito di sostanze stupefacenti sono stati i carabinieri della Compagnia di Velletri, con il supporto dei colleghi del Reparto Territoriale di Aprilia e delle unità cinofile dell'Arma. I militari, nell’ambito di una serie di accertamenti, hanno eseguito una perquisizione in un capannone industriale in uso ad un 40enne ed hanno rinvenuto oltre 800 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Meno di due settimane fa i carabinieri di Castel Gandolfo avevano arrestato sempre ad Aprilia due persone trovate in possesso di oltre 400 grami di cocaina e più di 4 chili e mezzo di hascish: la droga era in un nascondiglio ed era destinata secondo gli investigatori al mercato dello spaccio dei castelli romani e dell’hinterland di Roma sud.