Aprilia, perquisito e trovato con la droga. In auto anche una mazza da baseball

Un giovane di 26 anni di origini romene è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia dopo essere stato trovato in possesso di droga. L’attività dei militari del locale Norm nel corso della notte appena trascorsa.

Nel corso di perquisizioni personale e domiciliare il giovane è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 1 di marijuana; rinvenuti anche 250 euro in contanti ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre il 26enne è stato anche denunciato in stato di libertà dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti ad offendere: durante le fasi del controllo, infatti, all’interno della sua auto è stata rinvenuta anche una mazza da baseball.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 26enne arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.