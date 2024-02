"Quella droga non è mia, mi hanno pagato 200 euro per trasportarla"

Resta in carcere ma sarà il Tribunale di Velletri per competenza territoriale ad occuparsi di lui. Questo l'esito dell'udienza di convalida per Kanal Mechkour, il 48enne di nazionalità marocchina residente ad Aprilia arrestato nei giorni scorsi dopo che nel vano motore della sua sono stati trovati 5 chili e 200 grammi di hashish. Per lui l'accusa è detenzione a fini di spaccio.

L’uomo, assistito dall’avvocato Amleto Coronella, è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Laura Morselli e ha negato che tutta quella droga fosse sua. Al magistrato ha raccontato che una persona gli ha chiesto di portare quella busta ad Aprilia in cambio di 200 euro ma lui non ne conosceva il contenuto. A conclusione dell’interrogatorio il gip ha convalidato il fermo, disposto la custodia cautelare in carcere ma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, competente su Nettuno dove è stato commesso il reato e da dove è iniziato il pedinamento del 48enne da parte degli agenti di polizia dopo che aveva caricato la droga.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Questura di Roma. L'uomo probabilmente era sotto controllo da tempo e a Nettuno si era rifornito del grosso quantitativo di droga, caricata a bordo della sua Renault. Poi si era rimesso in viaggio verso casa senza accorgersi dell'auto che lo seguiva passo passo e che appena arrivato in città, in via dei Cinque Archi lo ha fermato per un controllo: la perquisizione ha consentito agli agenti di polizia di ritrovare, nascosta nel vano motore della macchina, un sacchetto di plastica all'interno del quale c'erano 5 chili e 200 grammi di hashish.